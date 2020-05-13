Политика
ВедомостиГосдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования. За поправки проголосовал 251 депутат, против – 79, один воздержался.
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Общество
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна.
Ведомости 05:45
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Космос
Работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена
Работа на спутнике "Метеор-М" № 2-2, в который в декабре предположительно попал микрометеорит, возобновлена.
ТАСС 11:41
Общество
В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян следили за обращением Путина 11 мая
Большинство жителей России (70%) следили за выступлением президента страны Владимира Путина 11 мая, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 12 мая.
Rambler News Service 08:02
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
The GEEK 11:05
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Политика
Верховная рада большинством голосов приняла «антиколомойский» закон
Политики поддержали президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего выступления призвал проголосовать за "антиколомойский закон".
Экономика сегодня 06:20
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Игры
Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy
Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.
News.ru 10:39
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Игры
Продолжение «отечественного Fallout» появилось в Steam
Продолжение «отечетсвенного Fallout» доступно в Steam.
NewInform 10:48
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Футбол
«Барселона» установила минимальную цену за Дембеле
По информации Marca, "Барселона" установила минимальную сумму, за которую готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле.
Soccer.ru 05:48
Игры
Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила
3DNews 05:06
Экономика
Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании
Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27