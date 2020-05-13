с чего всё началось

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования. За поправки проголосовал 251 депутат, против – 79, один воздержался.

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

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