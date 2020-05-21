Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

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