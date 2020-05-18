Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
Читать в источнике
Комментировать2,7K
с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона
 № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Русская народная линия18 мая в 02:08

Подробнее о событии

Госдума приняла сегодня в третьем чтении законопроект о создании единой базы данных россиян

Эхо Москвы12:06

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

РИА Новости10:54

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

RT на русском06:12

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о роccиянах

РБК06:49

В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах

Lenta.ru06:35

Лебедев: Совфед не остановит закон о регистре населения России

REGNUM12:28

Может причинить ущерб национальным интересам

Русская народная линия18 мая в 02:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
567
Общество

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Происшествия

В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер

В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
400
Общество

Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников

Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
1
Общество

Путин назвал дату проведения ЕГЭ

ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
Время Пресс 08:06
1,4K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
72
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
16
Политика

США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

KM.ru 03:06
349
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
668
Политика

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
496
Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 19 мая в 07:03
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
38
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
3
Общество

Собянин объяснил порядок работы МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
2
Здоровье

Коронавирус может проникать в щитовидку и вызывать ее воспаление

Итальянские медики сообщили о первом случае развития тиреоидита — воспаления щитовидной железы, которое было спровоцировано проникновением в нее коронавируса.
Вести.Ru 10:25
10
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
2
Путешествия

Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран

Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
31
Политика

Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
18
Здоровье

Радий Хабиров пригрозил почистить кадры среди главврачей Башкирии

Глава республики на оперативном совещании в четверг, 21 мая сообщил, что после отказа в первичной медпомощи пациентам, будем снимать с должностей данных медиков и наказывать главврачей медучреждений.
Kursk.com 12:30
58
Общество

Россиянка рассказала о зарплате в 12 тысяч в больнице и была уволена

Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра (бывшая Кировская клиническая больница №8) Веру Вотинцеву уволили после ее жалобы на низкую зарплату за работу в условиях карантина.
Lenta.ru 13:32
1
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
3,5K
Футбол

Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Общество

Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
216
Авто

В России продается очень редкий Lamborghini за 99 млн рублей

За редкий суперкар 2010 года, который располагается в Санкт-Петербурге, продавец просит 99 000 000 руб.
CarsWeek.ru 07:13
Происшествия

Крушение SSJ 100 потребовало паузы

Коммерсантъ 11:46
163
Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
98
Армия и оружие

Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных

В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
4
Общество

Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина на Кубани

На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.
КП - Кубань 06:05
7
Экономика

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное