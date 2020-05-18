с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 567

Общество Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 1

Общество Путин назвал дату проведения ЕГЭ ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин. 1,4K

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 16

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 668

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 38

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Общество Собянин объяснил порядок работы МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая. 2

Политика Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. 18

Здоровье Радий Хабиров пригрозил почистить кадры среди главврачей Башкирии Глава республики на оперативном совещании в четверг, 21 мая сообщил, что после отказа в первичной медпомощи пациентам, будем снимать с должностей данных медиков и наказывать главврачей медучреждений. 58

Футбол Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.

Авто В России продается очень редкий Lamborghini за 99 млн рублей За редкий суперкар 2010 года, который располагается в Санкт-Петербурге, продавец просит 99 000 000 руб.

Экономика Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7% Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.