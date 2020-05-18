Общество
RT на русскомГосдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».Русская народная линия18 мая в 02:08
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Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая
По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
Здоровье
Евгений Первышов: карантин в Краснодаре могут продлить и после 23 мая
Мэр отметил, что, если рост заболеваемости в краевом центре не снизится, ограничения могут продлить и после 23 мая.
Регион online 02:17
Общество
Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня, объявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса.
Ведомости 07:56
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Экономика
Продавец матрасов Askona закроет сотни магазинов в России
Компания «Аскона», специализирующаяся на производстве и продаже анатомических матрасов и товаров для сна, вынуждена будет закрыть сотни магазинов в рамках оптимизации розничного бизнеса.
Моллы.Ru вчера в 02:46
Общество
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Тарантас Ньюс 06:23
Общество
Петербуржец на Avito предложил бесплатно отдать ребенка
Житель Санкт-Петербурга разместил объявление об Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым».
Профиль 07:55
Экономика
В Приангарье налог на профессиональный доход вступит в силу 1 июля
С 1 июля на территории Иркутской области начнет действовать налог на профессиональный доход.
Байкал24 00:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Здоровье
В Пензе озвучили статистику по пневмонии
В ходе прямой линии губернатора Пензенской области в Инстаграме один из подписчиков задал вопрос, касающийся статистики смертности от внебольничной пневмонии на фоне коронавируса.
Пенза-Обзор 07:52
Футбол
«Челси» официально объявил о продлении контракта с Жиру
Советский спорт вчера в 14:56
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России
Махачкалинские известия 02:30
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей
Сахалин.Инфо 01:58
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Экономика
Россияне задолжали триллион рублей за услуги ЖКХ
По состоянию на март 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 1,03 триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Минстроя РФ.
Lenta.ru 05:37
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:59
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Космос
В NASA рассказали, к чему приведет начавшийся солнечный минимум
Ученые NASA рассказали, к чему приведет солнечный минимум на Земле. Они опровергли слухи о надвигающемся ледниковом периоде.
Актуальные Новости 19 мая в 02:39
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Общество
Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".
РИА Новости 06:47
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Экономика
Генри Полсон сказал, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57