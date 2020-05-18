Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона
 № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Русская народная линия18 мая в 02:08

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Известия16:10

Ключи от России: кто что получит от регистра населения

REGNUM10:14

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Газета.Ru15:49

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

РИА Новости10:54

Госдума приняла закон о создании регистра сведений о гражданах

Коммерсантъ07:18

Госдума одобрила создание единого ресурса с данными россиян

РБК15:18

Может причинить ущерб национальным интересам

Русская народная линия18 мая в 02:08
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Футбол

Долги «Манчестер Юнайтед» выросли на 42% в 2020 году

«Манчестер Юнайтед» в финансовом отчёте клуба сообщил, что долги команды с начала 2020 года увеличились на 42% и составили 429 млн фунтов.
Metaratings 08:01
Общество

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
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Путешествия

Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня

Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей 14:25
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Политика

США выходят из Договора по открытому небу

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
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Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Общество

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Армия и оружие

Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе

Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Здоровье

В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду

Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
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Политика

Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга

Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Экономика

Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару

Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
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Космос

Новая гравитационно-волновая модель показывает нейтронные звезды в лучшем виде

Модель показывает, что внутренние колебания звезды могут быть измерены непосредственно по одному сигналу гравитационной волны.
AstroNews.ru 15:15
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Киберспорт

Battle Pass выйдет на следующей неделе

Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».
Dota2.ru 15:32
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Происшествия

В Туле задержан бывший владелец ТЦ «Первый»

В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.
Тульская пресса 14:10
Общество

Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае

В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
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Кино

Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой

Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину "Лед" за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело вчера в 11:53
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Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
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Финансы

В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.
Профиль 16:51
Кино

Опубликован трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Piter.tv 15:22
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Общество

Билеты в театры и музеи не подорожают

Интерфакс 16:51
Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
2,3K
Общество

Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в самолётах на фоне пандемии

Использование перчаток и защитных медицинских масок в самолётах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:19
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Экономика

Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
Ведомости 14:39
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Армия и оружие

Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии

В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
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