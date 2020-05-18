с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Футбол Долги «Манчестер Юнайтед» выросли на 42% в 2020 году «Манчестер Юнайтед» в финансовом отчёте клуба сообщил, что долги команды с начала 2020 года увеличились на 42% и составили 429 млн фунтов.

Путешествия Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры. 37

Политика США выходят из Договора по открытому небу Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters. 684

Здоровье В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 207

Здоровье В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram. 2

Политика Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.

Экономика Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон. 49

Киберспорт Battle Pass выйдет на следующей неделе Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 192

Происшествия В Туле задержан бывший владелец ТЦ «Первый» В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.

Общество Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина. 12

Космос Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале. 19

Финансы В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,3K

Экономика Российская промышленность упала на 6,6% в апреле За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат. 10