Экономика

ТАССТАССГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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