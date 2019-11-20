Экономика
ТАССГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России
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