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ТАСС
ТАСС

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
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Государственная Дума РФ

Принят закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Наша страна его преодолевает, не за счет народа, как это было и в 90-е», — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей.
Государственная Дума РФвчера в 04:59
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RT на русском

Госдума одобрила проект федерального бюджета на три года

RT на русскомвчера в 14:08
РБК

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года

РБКвчера в 06:20
РИА Новости

Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 05:03
Коммерсантъ

Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы

Коммерсантъвчера в 05:28
ТАСС

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 05:12
Интерфакс

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 года

Интерфаксвчера в 05:11
Банки.ру

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы

Банки.рувчера в 05:53

Полицейские Дагестана на сходе потребовали отпустить задержанного ФСБ полковника

В дагестанском Кизляре сотрудники полиции устроили массовый сход из-за ареста начальника отдела МВД по Кизлярскому району республики, полковника Гази Исаева, которого ФСБ считает одним из организаторов теракта в московском метро в 2010 году.
Полицейские Дагестана на сходе потребовали отпустить задержанного ФСБ полковника
Lenta.ruвчера в 10:15

ЦСКА — Фейеноорд 0:0

Московский ЦСКА и роттердамский «Фейеноорд» не выявили победителя в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
RT на русскомвчера в 14:46

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.
РИА Новостивчера в 11:21

София Ротару не собирается снижать гонорар в условиях коронакризиса

Российско-украинская певица София Ротару не планирует снижать сумму своего концертного гонорара даже в условиях повсеместных ограничений на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.
KM.ruвчера в 04:59

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район, который ранее находился под контролем Нагорного Карабаха, сообщило минобороны Азербайджана в своем аккаунте в Twitter.
Ведомости24 ноября в 23:59

Гроб с телом Марадоны из-за беспорядков уберут из президентского дворца

Буэнос-Айрес, 27 ноября 2020, 00:09 — REGNUM Из-за массовых беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти Аргентины решили убрать из президентского дворца «Каса Росада» выставленный для прощания гроб с телом знаменитого футболиста Диего Марадоны, сообщает 26 ноября газета Clarin.
REGNUM16:09