Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Принят закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы
Наша страна его преодолевает, не за счет народа, как это было и в 90-е», — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей.
Государственная Дума РФвчера в 04:59
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