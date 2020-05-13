Политика
RT на русскомГосдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
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Авто
Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
CarsWeek.ru 08:25
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
Российская газета 08:53
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн
Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
Общество
Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий
Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий Ученые Российской академии наук в открытом письме резко осудили уничтожение мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Твери.
Коммерсантъ 02:00
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Общество
В Смоленской области вводится обязательный масочный режим
Губернатор региона Алексей Островский принял новые правила поведения во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
Smollenta.ru 01:17
Происшествия
СК возбудил дело против замглавы управления образования Иваново
"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:13
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Экономика
Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Известия 11 мая в 09:40
Общество
Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США
Экспресс газета 06:19
Общество
Германия и Австрия намерены полностью открыть границу с 15 июня
Власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:29
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Здоровье
Врачи прокомментировали фильм Шихман о больницах
Журналисты изучили фильм Ирины Шихман о больницах в Подмосковье и решили собрать информацию, которая осталась за кадром.
News.ru 07:30
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:01
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Наука
СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома
Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51