Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
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Подробнее о событии

Депутаты Госдумы предложили разрешить дистанционное голосование

РБК08:19

Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе, по почте

Эхо Москвы09:02

Госдума приняла законопроект о голосовании на выборах через интернет и по почте

Медиазона08:37

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

РИА Новости08:37

Дума приняла закон об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве

ТАСС08:56

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о дистанционном голосовании на выборах

Дождь06:48

Госдума разрешила голосовать на выборах по почте и электронно

Росбалт09:05
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Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

CarsWeek.ru 08:25
Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
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Происшествия

Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

Российская газета 08:53
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Общество

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Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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Общество

Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн

Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
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Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий Ученые Российской академии наук в открытом письме резко осудили уничтожение мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Твери.
Коммерсантъ 02:00
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
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Общество

В Смоленской области вводится обязательный масочный режим

Губернатор региона Алексей Островский принял новые правила поведения во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
Smollenta.ru 01:17
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Происшествия

СК возбудил дело против замглавы управления образования Иваново

"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:13
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Экономика

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Известия 11 мая в 09:40
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Общество

Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США

Экспресс газета 06:19
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Общество

Германия и Австрия намерены полностью открыть границу с 15 июня

Власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:29
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Здоровье

Врачи прокомментировали фильм Шихман о больницах

Журналисты изучили фильм Ирины Шихман о больницах в Подмосковье и решили собрать информацию, которая осталась за кадром.
News.ru 07:30
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Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:01
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Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ 08:29
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Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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Общество

Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
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Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
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Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
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СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома

Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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