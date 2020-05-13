Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

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