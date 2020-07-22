Общество
RT на русскомГосдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.
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Нормы антитабачного законодательства распространят на всю никотиносодержащую продукцию
Парламентская газета09:35
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Фигурное катание
Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве
CT news 12:34
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Культура
Константин Хабенский проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке
Казимир Малевич и Марк Шагал, Петров-Водкин и Кандинский, Татлин и Родченко — девять историй посвящены знаковым художникам того периода.
Moi-portal.ru 12:37
Армия и оружие
«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка
Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
ФАН вчера в 07:06
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Футбол
Карпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусом
Тренер дал ответ на вопрос о том, с чем может быть связано поражение и доволен ли он игрой.
CT news 16:34
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Гаджеты
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera 12:45
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Футбол
«Интер» не смог вернуть себе 2-е место в таблице чемпионата Италии
Потеря очков не позволила "Интеру" вернуть себе второе место в турнирной таблице серии А, которое днем ранее у миланцев отобрала "Аталанта".
РИА Новости 17:58
Политика
Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
Газета.Ru 16:30
Шоу-бизнес
Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников
Алла Пугачева продолжает удивлять молодостью на своих новых фотографиях.
Московский Комсомолец 15:33
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
RT на русском 06:10
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
Vprognoze.ru вчера в 11:36
Футбол
Рубин — Спартак 1:2
Сегодня «Рубин», в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, проиграл «Спартаку» в Казани со счетом 1:2.
Новый Век 13:53
Общество
Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа
С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
Live24 вчера в 02:30
Политика
Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала в Конституционный суд Германии на канцлера Ангелу Меркель и на правительство из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Аргументы и Факты 14:43