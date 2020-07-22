Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

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