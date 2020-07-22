Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.
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Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним

РБК11:31

Нормы антитабачного законодательства распространят на всю никотиносодержащую продукцию

Парламентская газета09:35

ГД распространила антитабачные законы на вейпы, кальяны и снюсы

Дума ТВ09:22

Госдума приняла закон о вейпах и кальянах

РИА Новости09:30

Госдума запретила торговлю никпэками и ограничила вейпы с кальянами

REGNUM09:24

Электронные сигареты. Насколько опасен «дым без огня»?

ТАСС11:00

Нарколог назвал вызываемые курением вейпов болезни

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Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

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Карпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусом

Тренер дал ответ на вопрос о том, с чем может быть связано поражение и доволен ли он игрой.
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Потеря очков не позволила "Интеру" вернуть себе второе место в турнирной таблице серии А, которое днем ранее у миланцев отобрала "Аталанта".
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Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

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Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

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Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа

С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
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