Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.