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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.В источнике
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РБК

Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним

РБКвчера в 11:31
РИА Новости

Госдума приняла закон о вейпах и кальянах

РИА Новостивчера в 09:30
ТАСС

Электронные сигареты. Насколько опасен «дым без огня»?

ТАССвчера в 11:00
Экономика сегодня

Госдума РФ приняла закон о распространении антитабачных запретов на вейп и кальян

Экономика сегоднявчера в 09:45
Известия

Нарколог назвал вызываемые курением вейпов болезни

Известиявчера в 09:40
Российская газета

Электронные сигареты и кальяны приравняли к табачным изделиям

Российская газетавчера в 10:09
Парламентская газета

Нормы антитабачного законодательства распространят на всю никотиносодержащую продукцию

Парламентская газетавчера в 09:35

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM21 июля в 10:30
56

Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова

Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста.
Телеканал 360°вчера в 15:36
55

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв во время онлайн-мероприятия Международной молодёжной научной школы «Исследования космоса: теория и практика» рассказал о своей работе на космической станции «Мир».
Live2421 июля в 05:05
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Эксперты назвали сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трёх-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости20:13
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