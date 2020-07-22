Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Об этом информирует РИА Новости. Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

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США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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Происшествия

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Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
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Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
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Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube

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Футбол

Савин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛ

В своём посте в Инстаграме Савин сообщил, что «Крылья Советов» предлагают от 300 до 500 миллионов рублей «Тамбову», чтобы поменяться местами и начать новый сезон в Премьер-лиге, а «Тамбов» опустился бы в ФНЛ.
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Министерство энергетики России подготовило проект постановления правительства РФ о досрочной отмене временного запрета на импорт отдельных видов топлива.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн

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На снимке, названном No Walls, рабочий наносит параллельные полосы голубого цвета на белую стену, и они сливаются с голубым небом.
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Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
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