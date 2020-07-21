Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

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