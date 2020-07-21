Экономика

ТАССТАССГосдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
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