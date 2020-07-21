Экономика
ТАССГосдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
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Закон о категориях инвесторов призван защитить неопытных участников фондового рынка
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Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Газета.Ru вчера в 07:44
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
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«Локо» предлагает «Лансу» 1 миллион евро за центрального защитника
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Греция привела свои Вооруженные силы в повышенную готовность в связи с намерениями Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо, пишет газета Kathimerini.
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