с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

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