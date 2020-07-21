Экономика
ТАССГосдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
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Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
Общество
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
РЕН ТВ 06:21
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Культура
Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Для запуска совместной кампании #идемвкино объединились российские телеканалы, продюсеры, дистрибуционные компании и кинотеатры.
Live24 01:55
Политика
Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму
На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
Хакасия-Информ вчера в 21:52
Политика
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
Происшествия
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
Происшествия
Смерч обратил в бегство туристов на набережной в Сочи
Вышедший на берег смерч унес с пляжа в Сочи торговую палатку и обратил в бегство многочисленных туристов.
Вести.Ru 06:38
Общество
В США скончался армянский певец Борис Давидян
Певец переехал в Лос-Анджелес в 1995 году. У артиста есть внук, который часто выступал с ним, их дуэт назывался «Бока и Жока».
Говорит Москва 05:27
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Политика
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
«Испытания вакцины от коронавируса продолжаются и находятся на завершающем этапе, а когда они закончатся, будет решаться вопрос о ее госрегистрации», — заявили в министерстве.
Политсовет 04:25
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Политика
Госдума одобрила введение электронной визы
На пленарном заседании 21 июля Госдума рассмотрела и одобрила в третьем чтении законопроект, который вводит единую универсальную электронную однократную визу.
Право.ру 06:51
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Сотрудники комитета по здравоохранению подчеркивают, что здесь важно различать причины смерти пациентов с коронавирусом — они умерли непосредственно от COVID-19, другие – от сопутствующих заболеваний на фоне вируса.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58