Экономика

РБКРБКГосдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
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Госдума ввела тесты для новичков на бирже

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Госдума запретила неискушенным в инвестициях россиянам играть на бирже некоторыми бумагами

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Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

РБК07:04
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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
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Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

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«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
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Общество

Раскрыта причина скандального ухода Добронравова из Театра сатиры

Lenta.ru 08:31
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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
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Музыка

Давид Манукян записал совместный трек с Филиппом Киркоровым

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«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
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Бубонная чума не может передаваться от человека к человеку.
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В Испании резко выросло число заражений коронавирусом

В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%.
Piter.tv 07:47
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Юрия Антонова экстренно доставили в больницу

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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
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В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года

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Солиста «Пошлой Молли» обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

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Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen

Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
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Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей на определённых условиях.
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Беглов намерен сократить число госслужащих в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 21 июля поручил вице-губернаторам Эдуарду Батанову и Евгению Елину разработать план сокращения штатов городских органов государственной власти и подведомственных организаций.
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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Татьяна Навка показала страсть в отношениях с Песковым

Навка показала страстный танец с мужем.
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«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
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