Экономика
ТАССГосдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
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Закон о категориях инвесторов призван защитить неопытных участников фондового рынка
Народные новости09:22
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Кино
СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса
По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.
Игромания.ру 08:43
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Культура
Звезда «Интернов» работает в Лондоне официантом
Актер Дмитрий Шаракоис, известность которому принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны", оказывается, уже почти год живет в Лондоне.
Вести.Ru 09:09
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
Футбол
КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» о Федуне на следующем заседании
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения очередного заседания органа.
Спорт-Экспресс 13:34
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов
Американская компания AMD представила новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для настольных компьютеров.
Ридус 10:43
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com 12:01
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн
В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета 14:05
Общество
«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко 2ой волне эпидемии и возвращению к «самоизоляции» с конца сентября
«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко второй волне эпидемии коронавируса и возвращению к режиму «самоизоляции» с конца сентября.
Эхо Москвы 14:05
Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Наука
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
Футбол
Агент: Фоминым интересуются три топ-клуба России
Агент хавбека «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем 23-летнего футболиста.
Bookmaker-ratings.ru 07:26
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru 08:58