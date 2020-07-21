с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Футбол Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России "Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 25

Кино СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 674

Культура Звезда «Интернов» работает в Лондоне официантом Актер Дмитрий Шаракоис, известность которому принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны", оказывается, уже почти год живет в Лондоне. 165

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. 75

Интернет Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств. 5

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать. 61

Происшествия В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Наука Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ 18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. 58

Футбол Агент: Фоминым интересуются три топ-клуба России Агент хавбека «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем 23-летнего футболиста.

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 85

Экономика «Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии "Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. 41