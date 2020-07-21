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Finam.Ru
Finam.Ru

Госдума приняла закон о категоризации инвесторов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки о регулирования категорий инвесторов - физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
ТАССвчера в 07:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

Госдума одобрила закон о категориях инвесторов

Газета.Ruвчера в 14:13
Lenta.ru

Россиян лишили одной из возможностей заработать

Lenta.ruвчера в 10:53
REGNUM

В России инвесторов поделили на две категории с разными возможностями

REGNUMвчера в 05:59
РБК

Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже

РБКвчера в 07:04
ТАСС

Что меняет закон о категориях инвесторов и как он защищает неопытных участников рынка

ТАССвчера в 07:15
ПРАЙМ

Госдума сохранила за обычными гражданами право покупать основные иностранные акции

ПРАЙМвчера в 06:10
News.ru

Госдума ввела тесты для новичков на бирже

News.ruвчера в 07:57

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
РИА Новости08:04
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Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня09:15
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Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже

Следствие полагает, что в 2015 году Пирумов, тогда замминистра культуры, и начальник департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.
РБК06:12
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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В отношении бывшего и.о. замглавы Хакасии завершили расследование

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, на его имущество наложен арест на сумму более 45 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости08:41

Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально

Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8. Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима.
Asteraвчера в 13:14
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Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей03:54
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