Госдума приняла закон о категоризации инвесторов
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки о регулирования категорий инвесторов - физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
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