Коронавирус
КоммерсантъГосдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19. Ими смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Китай поставит России 80 млн медицинских масок
Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом
Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
Футбол
В семье главного тренера «Ростова» Карпина родилась дочь
Карпин и Гордеева поженились летом 2017 года, в сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Политика
Итальянский политик снял флаг ЕС
Италия, по которой пандемия "шарахнула" сильнее, чем по другим странам Европы, тщетно ждала помощи от других членов "европейской семьи": страны Евросоюза поспешили закрыть свои границы и бороться с коронавирусом "локально".
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Краснодаре продлят действие ранее выданных предприятиями пропусков
Согласно постановлению губернатора региона, введена новая форма пропусков для граждан, теперь выдавать их имеют право только муниципалитеты.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Футбол
Кокорин: никакой конкретики с «Челси» не было
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал слухи о том, что он мог в зимнее межсезонье оказаться в лондонском «Челси».
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Политика
Мишустин: Власти не исключают наиболее сложный сценарий
Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Армия и оружие
Журналист NI рассказал, как Иран заполучил МиГ-29 в обход США
Калеб Ларсон, журналист, рассказал, что купленный Ираном МиГ-29 является старым истребителем, произведенным несколько десятилетий назад, однако его эффективность не подвергается сомнения и сегодня.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
В Тамбовской области выявлен новый случай заражения коронавирусом
В Тамбовской области коронавирус подхватил еще один человек. Новый случай подтвердили в субботу, 4 апреля.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры
С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.