Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19. Ими смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

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