Коронавирус
ВедомостиГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
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Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
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