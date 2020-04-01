Коронавирус

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
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