Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Происшествия Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Общество В России рассматривают различные сценарии парада Победы Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Общество Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

Происшествия Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.

Экономика Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.

Общество Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.

Политика Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.