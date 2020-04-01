Коронавирус

АгробукАгробукГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Поздно пить боржоми: кабмин опоздал с кредитными каникулами для бизнеса

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Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
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В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
RT на русском 12:05
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 08:33
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина

Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
Известия 17:30
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Здоровье

В Минздраве поддержали запрет на продажу алкоголя

В Министерстве здравоохранения России поддержали решение некоторых региональных властей ввести запрет на продажу алкоголя на период нерабочих дней.
Peterburg2.ru 13:49
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru вчера в 12:35
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Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
CyberSport.ru 17:42
Религия

Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома

Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

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В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные

В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн.
URA.Ru 15:59
Общество

Власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции

Власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции.
Lenta.ru 17:53
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
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Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

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Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Рифей-Пермь 12:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
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Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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Рошаль дал рекомендации для перенёсших пневмонию детей

Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
ToDay News Ufa 12:46
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Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
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Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Здоровье

Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.
Известия 17:37
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