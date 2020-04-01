Коронавирус
АгробукГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Происшествия
В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
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В Call of Duty: Modern Warfare будут проведены бесплатные выходные
Общество
Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам
Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
За сутки в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах, зафиксировано девять летальных случаев.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
По мнению Владимира Путина, нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля помогла выиграть время на борьбу с коронавирусом.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для жителей
Ранее выданные пропуска по старой форме, которые получили работники краснодарских предприятий, продолжат действовать до 5 апреля включительно.
Общество
В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом
В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Происшествия
В Воронежской области выявили два новых случая коронавируса
Воронеж, 4 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экономика
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Здоровье
В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Состояние девушки удовлетворительное Дочь российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, Анфиса, заразилась коронавирусом.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Общество
Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня
Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Армия и оружие
ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
"За 3 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Здоровье
Ивановская больница с пациентами и персоналом закрыта на карантин
Пациенты и медперсонал Ивановской областной больницы закрыты на карантин после положительных тестов на COVID-19 у 11 человек, среди которых двое сотрудников, передает РИА Новости.
Экономика
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты получат предприниматели
Нерабочий месяц в первую очередь ударит по карману предпринимателей: в особой зоне риска — средний и малый бизнес.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).