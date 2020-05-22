Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции. Его приняла Госдума во втором и третьем чтении. Документ рассчитан на поддержку граждан и бизнеса во время экономического кризиса.

Армия и оружие Генштаб Украины объявил о призыве резервистов Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.

Политика Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. 4

Политика Демократы потребовали у Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в РФ Напомним, в ходе состоявшейся 8 мая телефонной беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер предложил оказать России помощь с аппаратами ИВЛ. 79

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 23

Наука Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй. 17

Общество В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях "Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Политика Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

Общество В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались. 10

Политика Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН Как утверждает Афинское агентство новостей АМНА, все союзники США на срочном совещании послов НАТО призвали Вашингтоне выходить из Договора по открытому небу, об этом агентству рассказал источник в дипломатических кругах.

Экономика Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии. 7

Общество В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 15 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 27

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 2