Экономика
Телеканал 360°Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса
Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции. Его приняла Госдума во втором и третьем чтении. Документ рассчитан на поддержку граждан и бизнеса во время экономического кризиса.
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты
Комсомольская правдавчера в 14:12
ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19
Москва 24вчера в 05:54
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ИнфоСМИ вчера в 06:15
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Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
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Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
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ИА Красная Весна вчера в 17:15
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Lenta.ru вчера в 13:25
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WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
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Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
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Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37
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В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях
"Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.
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Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Газета.Ru вчера в 13:09
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Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
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Xiaomi представила 43-дюймовый умный телевизор
Astera вчера в 04:07
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Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
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Арт-директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца
Аргументы и Факты вчера в 18:40
Общество
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В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
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Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как утверждает Афинское агентство новостей АМНА, все союзники США на срочном совещании послов НАТО призвали Вашингтоне выходить из Договора по открытому небу, об этом агентству рассказал источник в дипломатических кругах.
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На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
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Общество
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57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111.
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
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В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда вчера в 04:16