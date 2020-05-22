с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.

Происшествия В Химках взорвали банкомат Сбербанка Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. 25

Происшествия Захватчика отделения банка в Москве задержали Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК. 1,7K

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 354

Космос Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20». 1

Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.

Здоровье Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче» В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». 20

Авто Давай, до свидания: как россияне реагируют на уход автомобилей с рынка 54,3 % респондентов заявили, что сожалеют о такой ситуации, причем 31,2 % из них пояснили, что с уходом иномарок выбор становится меньше, а 23,1 % грустят от того, что место европейских автомобилей занимают китайские, которые заведомо хуже по качеству. 1

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 101

Происшествия Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97. 2

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 330

Происшествия Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу. 2

Общество Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. 77

Футбол «Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым «Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.