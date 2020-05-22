Коронавирус
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Парламентская газетавчера в 05:59
Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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В Химках взорвали банкомат Сбербанка
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Cyber.sports.ru 20 мая в 16:44
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
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Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Космос
Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника
Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
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В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
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Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.
Матч ТВ 11:25
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Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com 04:16
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Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
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Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
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Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой
Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
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Znak.com вчера в 12:20
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Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
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За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
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«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым
«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
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Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
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Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
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