Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБКвчера в 06:08

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Парламентская газетавчера в 05:59

Госдума рассмотрит сегодня законопроекты о поддержке бизнеса и населения

Вести ФМ21 мая в 00:44

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАССвчера в 05:44

Левый поворот: политика России повернулась к народу

News.ru21 мая в 11:49

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФ21 мая в 06:31

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известиявчера в 05:49
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

В Химках взорвали банкомат Сбербанка

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 07:53
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Киберспорт

Virtus.pro победила Spirit на OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru 20 мая в 16:44
Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК 08:55
1,7K
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Lenta.ru 09:44
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Космос

Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника

Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM 03:46
1
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Газета.Ru 10:59
29
Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
3
Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории

Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.
Матч ТВ 11:25
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Lenta.ru 08:29
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
5
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com 04:16
25
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
20
Авто

Давай, до свидания: как россияне реагируют на уход автомобилей с рынка

54,3 % респондентов заявили, что сожалеют о такой ситуации, причем 31,2 % из них пояснили, что с уходом иномарок выбор становится меньше, а 23,1 % грустят от того, что место европейских автомобилей занимают китайские, которые заведомо хуже по качеству.
Picsnews.net 10:40
1
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
3,2K
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости 08:29
1
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Происшествия

Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло

Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
2
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
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Шоу-бизнес

Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой

Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
Uznayvse.ru вчера в 19:18
45
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости вчера в 10:43
2
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
2
Происшествия

За сутки в Крым не пропустили рекордное количество автомобилей

За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
Krym.News 08:25
44
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Футбол

«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
RT на русском вчера в 06:52
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
900
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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