Общество
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.
с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
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Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции
Государственная Дума РФ21 мая в 06:31
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики
Парламентская газетавчера в 05:59
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
Происшествия
В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявили в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 01:32
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Общество
В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:57
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 09:08
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 12:19
Общество
В Тульской области от коронавируса вылечились 1104 человека
По данным на 22 мая в Тульской области коронавирус смогли победить еще 79 человек.
Центр 71 вчера в 06:33
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Здоровье
Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:17
Общество
В России за сутки выявлено 9434 случая коронавирусной инфекции
За прошедшие в сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщил оперативный штаб 23 мая.
Известия 03:36
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:18
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости вчера в 05:27
Музыка
В Татарстане стартует онлайн-шоу и конкурс исполнителей
В Татарстане стартует масштабное онлайн-шоу и конкурс талантливых исполнителей «Татарстар».
Республика Татарстан вчера в 09:55
Футбол
«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.
Sports.ru вчера в 14:48
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Футбол
Почеттино заявил, что открыт для предложений из Англии
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что открыт для предложений из Англии.
Bobsoccer 04:05
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Экономика
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов.
Lenta.ru 21 мая в 19:19
Общество
Госдума одобрила закон об увеличении пособий на детей до полутора лет
Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми до полутора лет будут увеличены вдвое.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13