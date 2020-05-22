с чего всё началось

Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 55

Экономика Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество. 2

Происшествия В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19 Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявили в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 16

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Общество В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте. 121

Единоборства Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат". 1

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 385

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 657

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам. 193

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 87

Здоровье Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

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Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 487

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 518

Энергетика Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды. 143

Музыка В Татарстане стартует онлайн-шоу и конкурс исполнителей В Татарстане стартует масштабное онлайн-шоу и конкурс талантливых исполнителей «Татарстар».

Футбол «Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.