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BFM.ruBFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

Телеканал 360°08:41

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС05:44

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Национальная служба новостей06:15

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

РБК06:08

Закон о мерах поддержки бизнеса в период COVID-19 принят Госдумой

Финмаркет05:59

Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России

Известия05:49

Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии

Общественное телевидение России06:23
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

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Обыски проходят в администрации Советского района

В здании администрации Советского района сегодня, 22 мая, проходят обыски.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным

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Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус

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Родители выпускников школ оценили решение о переносе ЕГЭ

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.
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В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего

В авиакатастрофе, случившейся неподалеку от города Карачи в Пакистане, мог выжить банкир - президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.
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Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

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Политика

Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
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Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney

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Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

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На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Стало известно об условиях допуска туристов на отдых в Турции

Турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов.
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