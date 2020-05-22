Коронавирус
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Происшествия
В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта
Мэр пакистанского города Карачи Васим Ахтар, в котором произошло крушение пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», заявил, что в результате падения лайнера никто не выжил.
RT на русском 08:28
Общество
Вакцина от COVID-19 может появиться в июле
О результатах испытания вакцины против COVID-19 станет известно в июле, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений".
Российская газета 11:58
Общество
Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии
"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
ТАСС 10:57
Религия
Спикер РПЦ назвал ее материальное положение чрезвычайно сложным
Представитель Церкви поблагодарил депутатов Госдумы за сегодняшнее принятие законопроекта о помощи НКО и за то, что религиозные организации были включены в их число.
Интерфакс Религия 06:31
Происшествия
На Украине тяжело ранили прокурора
Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Футбол
«Шахтер» Солигорск – «Белшина»: какую сделать ставку?
В десятом туре чемпионата Беларуси «Шахтер» постарается набрать три очка в домашнем поединке с «Белшиной», который состоится 22 мая – предлагаем свой прогноз на матч.
Все про Спорт ру вчера в 02:31
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Футбол
В «Тамбове» не зафиксировано случаев заражения коронавирусом
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб успешно прошел проверки на коронавирус.
Матч ТВ 10:02
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Общество
За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор
Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете.
Газета.Ru 07:34
Общество
В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19
В Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы.
Lenta.ru 12:00
Политика
В Саксонии предложили лечить россиян с COVID-19 в немецких клиниках
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию Spiegel предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии.
РИА Новости 08:51
Авто
В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Культура
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru 11:44
Игры
В Pac-Man можно будет сыграть на Twitch
Pac-Man выйдет на Twitch в июне 2020 года. Для того, чтобы сыграть в эту игру, необходимо будет зайти на специальный канал на Twitch.
Cyber.sports.ru 09:56
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах
К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева.
Ридус 08:10