Общество

BFM.ruBFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии

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РБКвчера в 06:08

В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

Комсомольская правдавчера в 05:42
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