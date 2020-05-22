Общество
BFM.ruГосдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
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Госдума приняла закон о поддержке граждан в период пандемии
Общественное телевидение Россиивчера в 06:23
Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
Национальная служба новостейвчера в 06:15
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Происшествия
Неизвестный захватил заложников в банке в центре Москвы
Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в Москве, он угрожает взрывом, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:23
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 21 мая в 15:24
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев судится с продюсерами за 6 млн рублей
За выступления продюсерская компания должны была заплатить артисту и его группе 6 млн рублей, однако деньги до сих пор Сукачев не получил.
RuNews24.ru 07:33
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily вчера в 07:57
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Общество
В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
Происшествия
Российские роженицы пожаловались на угрозы врачей из-за коронавируса
В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированной Россией встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которая была посвящена ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынское подразделение Dacia – дочернее предприятие французского автопроизводитля Renault - готовит к презентации новый бюджетный кроссоверообразный универсал, который в модельной линейке бренда заменит универсал Logan MCV и компактвэн Lodgy.
Picsnews.net 05:41
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что ей оставалось «5% жизни»
Певица Надежда Бабкина, которая ранее переболела двусторонней пневмонией, рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей.
Взгляд.ру 04:41
Технологии
Появление болезней сердца предотвращает рыбная диета
Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижают омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в пищевых добавках и рыбе.
Live24 06:16
Космос
Роскосмос рассказал о спутниках в российской орбитальной группировке
В Роскосмосе рассказали о спутниках, которые входят в состав российской орбитальной группировки. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Газета.Ru вчера в 11:03
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась отдышка.
Peterburg2.ru 07:27
Общество
Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета
Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы
Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.
7Дней.ру 05:35
Общество
Психиатр назвала продукты, способные поднять настроение
Бананы, грецкие орехи и шпинат являются наиболее эффективными для поднятия настроения продуктами.
ФАН 07:49
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева запустила новое шоу
На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале.
Bimru.ru вчера в 06:41
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
Судимым по статьям средней тяжести запретили избираться в депутаты
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за совершение преступлений средней тяжести.
RuNews24.ru 07:58
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Происшествия
СКР проводит обыски по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Основатель проекта Владимир Воронцов был арестован в начале мая.
Говорит Москва 06:57
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45