Политика
RT на русскомГосдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
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Памфилова выступила за перенос единого дня голосования из-за закона о многодневных выборах
ИА Хакасия17 июля в 17:22
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Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
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Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
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Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Политика
Зеленский выступил против подачи воды в Крым
Депутат Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым.
Рамблер 06:41
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Свободная Пресса 08:30
Общество
«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
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Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома
Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 16:40
Происшествия
Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»*
Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны.
Эхо Москвы 00:06
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
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Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Здоровье
Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
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РЕН ТВ 09:36
Наука
Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале
Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
ТАСС Наука 08:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20