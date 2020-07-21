с чего всё началось

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

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Путешествия Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.

Политика Зеленский выступил против подачи воды в Крым Депутат Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым. 13

Футбол Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

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Футбол Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Происшествия В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

Происшествия Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»* Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны.

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 83

Здоровье Бубонная чума приблизилась к границам России Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму. 2

Политика Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.

Наука Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 1