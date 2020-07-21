Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла
 в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но и двух или трех дней.
РБК06:09

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Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

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Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней

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Госдума приняла закон о «трехдневном голосовании»

Вести.Ru08:41

Эксперт оценил закон о многодневном голосовании

РИА Новости08:18

В Госдуме уверены, что многодневное голосование снизит риск фальсификаций на выборах

ТАСС08:08

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах

Эхо Москвы09:02

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования из-за закона о многодневных выборах

ИА Хакасия17 июля в 17:22
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
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Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию

Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
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Политика

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
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Политика

Зеленский выступил против подачи воды в Крым

Депутат Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым.
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Футбол

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Общество

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Национальная служба новостей вчера в 15:40
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Культура

Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

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«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

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Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
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Футбол

Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину

Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
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В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Происшествия

В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома

Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 16:40
Происшествия

Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»*

Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны.
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Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
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Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк

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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

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Бубонная чума приблизилась к границам России

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Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран

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Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале

Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
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Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца

Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
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