с чего всё началось

Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

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