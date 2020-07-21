Политика
РИА НовостиГосдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.
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Памфилова выступила за перенос единого дня голосования из-за закона о многодневных выборах
ИА Хакасия17 июля в 17:22
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Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Авто
Компания FAW зарегистрировала в России бренд для нового кроссовера
Стало известно, что компания FAW планирует начать поставку в нашу страну новых кроссоверов Bestune T77.
32CARS.ru вчера в 11:10
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Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com 09:05
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Авто
Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии
Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza.
Деловое.ТВ 08:43
Игры
Cyberpunk 2077 позволит проигнорировать основной сюжет
Саско заявил, что в игре есть основной стержень повествования, а также куча вторичных и побочных заданий.
The GEEK вчера в 14:25
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
Управляющий директор ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгений Семивеличенко заявил, что предприятие занимается разработкой универсального двигателя, которым возможно будет оснастить истребители без доработки планера.
Военное дело 02:20
Общество
Валерию Радаеву придется держать ответ перед депутатами
В среду, 22 июля, на заседании Саратовской областной Думы Губернатор Валерий Радаев выступит с отчётом по итогам работы Правительства Саратовской области за 2019 год.
АиФ Саратов 09:43
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Как сообщает ToDay News Ufa, из сообщений Центра исследования околоземных объектов NASA следует, что двадцать девятого ноября к Земле сильно приблизится астероид.
ToDay News Ufa 07:59
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Газета.Ru вчера в 07:44
Экономика
Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT
Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
Взгляд.ру 09:39
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
Дни24 10:42
Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Футбол
«Спартак» хочет уволить главного тренера
Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей вчера в 17:31
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения в организации лечения коронавируса в Свердловской области
Росздравнадзор выявил ряд грубых нарушений в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
ТАСС 05:38