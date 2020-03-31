Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Общество Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Экономика «Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.

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Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Здоровье В Прикамье производитель поставит маски в больницы В медицинские учреждения Пермского края поступят 15 тысяч масок "Уралец Н". Защитные средства производит пермская компания "Сорбент".

Общество Трафик иностранных ресурсов могут ограничить В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.