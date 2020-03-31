Экономика
Газета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
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Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму
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