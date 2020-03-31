Коронавирус
Дума ТВГосдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Среди предложений президента было установление налога в размере 13% на проценты по депозитам свыше 1 млн рублей. При этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что новый режим налогообложения начнет применяться в отношении доходов, полученных с 2021 года.
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Политика
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Общество
В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции
Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Музыка
Нуца Бузаладзе произвела фурор на российском шоу "Ну-ка, все вместе!"
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа
Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Экономика
Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня
Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии.
Общество
В Хабаровском крае вводится режим самоизоляции
В Хабаровском крае будет ведён режим самоизоляции, сообщает АиФ-Дальифнорм.
Общество
В Курганской области ввели режим самоизоляции
Постановлением губернатора Вадима Шумкова и решением оперативного штаба введен режим обязательной самоизоляции.
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Новейший разведкомплекс 1Б76 «Пенициллин» защитит от артиллерии НАТО
Комплекс звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин" впервые поступит в учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии.
Здоровье
В Ростове назначили нового главного врача ГБСМП
Новым главным врачом городской больницы скорой медицинской помощи Ростова стал Александр Пономарев, сообщает пресс-служба администрации города.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.