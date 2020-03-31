Коронавирус

Дума ТВДума ТВГосдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Среди предложений президента было установление налога в размере 13% на проценты по депозитам свыше 1 млн рублей. При этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что новый режим налогообложения начнет применяться в отношении доходов, полученных с 2021 года.
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ТАССвчера в 04:03
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РБК вчера в 17:00
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РИА Новости вчера в 22:17
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
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Общество

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Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня

Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии.
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Общество

В Хабаровском крае вводится режим самоизоляции

В Хабаровском крае будет ведён режим самоизоляции, сообщает АиФ-Дальифнорм.
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В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
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Комплекс звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин" впервые поступит в учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии.
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Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Вести.Ru 30 марта в 18:35
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