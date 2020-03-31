Коронавирус

Суть событийСуть событийГосдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что этот налог не затронет зарплатные счета россиян.
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