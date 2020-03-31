Коронавирус
Газета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфаксвчера в 14:17
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Происшествия
Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца
Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Происшествия
Еще десять нарушителей карантина отправили в обсерватор «Заря»
В общей сложности под наблюдением медиков в пансионате «Заря», который переоборудовали под обсерватор, находится 45 человек.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.
Здоровье
В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус
Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции
С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.