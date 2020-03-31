Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Происшествия Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Экономика Госдума приняла поправки о кредитных каникулах Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.

Здоровье Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Гаджеты Названа дата выхода дешевого iPhone Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.

Здоровье В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.

Общество В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.

Здоровье В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

Общество В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы.