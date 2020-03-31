Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
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Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

Российская газета10:59

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ10:27

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости06:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК05:41

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Ведомости04:44

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС04:03

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17
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Происшествия

Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца

Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
РИА Новости 16:07
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Экономика

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 05:02
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ 04:48
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Происшествия

Еще десять нарушителей карантина отправили в обсерватор «Заря»

В общей сложности под наблюдением медиков в пансионате «Заря», который переоборудовали под обсерватор, находится 45 человек.
Мойка78 15:31
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Культуромания 06:25
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 11:19
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:50
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.
ТАСС 15:42
Здоровье

В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус

Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
REGNUM 07:01
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Общество

В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции

С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы.
Вести.Севастополь 13:17
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад 29 марта в 16:17
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
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