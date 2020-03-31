Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

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Политика Правительство расширит меры поддержки бизнеса Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.

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Финансы Курс доллара опустился ниже 80 рублей Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.