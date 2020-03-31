Экономика

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеГосдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
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