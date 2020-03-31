Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента.
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«Без всяких обиняков». В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

BFM.ruвчера в 18:57

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфакс30 марта в 14:17

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъвчера в 10:27

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новостивчера в 06:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБКвчера в 05:41

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАССвчера в 04:03

Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

Российская газетавчера в 10:59
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Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня вчера в 04:18
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество

Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

За нарушение мер карантина будет введен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.
Mirmol.ru вчера в 05:33
Футбол

«Манагуа» — «Реал Эстели»: главный матч тура

Все про Спорт ру вчера в 18:49
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС вчера в 15:47
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 30 марта в 05:07
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
Общество

«Коммерсантъ» узнал о квотах на вывоз 35 тысяч россиян на родину

Правительство России перешло на ручное управление квотами для возвращения около 35 тысяч россиян из-за границы.
Ведомости вчера в 22:10
Общество

Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны

В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Udm-Info вчера в 08:51
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:32
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru вчера в 17:20
Кино

Вышел The Complex — интерактивный фильм о биологической атаке от создателей The Bunker

В Steam, PS Store, MS Store и eShop релизнулся интерактивный фильм The Complex со звездой сериала «Игра престолов» Кейт Дики (зрители знают ее как Лизу Аррен).
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:07
Происшествия

В Омске соберут консилиум для спасения больного коронавирусом

В Омске сегодня пройдет консилиум, на котором врачи попробуют сформировать оптимальный план лечения жителя региона, который из-за коронавирусной инфекции находится в тяжелом состоянии.
РИА ОмскИнформ 00:06
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны 30 марта в 12:28
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Спорт

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье

Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО

В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Время Биробиджана вчера в 18:24
Происшествия

В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме

Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM 30 марта в 00:13
Общество

Более 70 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции за минувшие сутки

Всего выявили 400 нарушителей Более 400 человек нарушили режим карантина в Алтайском крае за время наблюдений, заявила 1 апреля на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
АМИТЕЛ 00:09
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
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