Коронавирус
Piter.tvВ Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента.
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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфакс30 марта в 14:17
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