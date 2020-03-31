Экономика

Суть событийСуть событийГосдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что этот налог не затронет зарплатные счета россиян.
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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости06:14

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Известия06:29

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС04:03

В России от налога освобождаются дивиденды до 62,5 тыс. рублей

REGNUM02:34

Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму

Коммерсантъвчера в 17:50

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК05:41
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Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Наука

Нашли останки последнего из выживших динозавров

Как сообщает МедиаПоток, найденный вид динозавров относится к семейству дромеозавридов, наиболее известным представителем которых является велоцираптор.
МедиаПоток вчера в 10:45
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Владимирский хлебокомбинат повысит цены на свою продукцию

В магазинах Владимирской области покупателей предупреждают о предстоящем повышении цен на продукцию Владимирского хлебокомбината.
Довод 07:41
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Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Политика

Лукашенко и Пашинян обсудили «завышенный уровень цен» на газ из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили "завышенный уровень цен на природный газ", поставляемый из России, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 07:10
Футбол

Линекер назвал клубы, в которых может продолжить карьеру Кейн

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о том, в каких клубах может продолжить карьеру нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, если решит сменить прописку.
Soccer.ru вчера в 08:32
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Авто

Корейская компания Genesis презентовала седан G80 нового поколения

Как стало известно, обновлённую модель снабжают восьмиступенчатой коробкой «робот» и бензиновыми двигателями на 2,5 и 3,5 литра.
Ньюс-НН вчера в 11:05
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Общество

Глава Удмуртии объявил режим самоизоляции с 31 марта

В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
ИА Удмуртия 08:16
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
FlashNord 08:09
Энергетика

Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России

Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Новые Известия 06:46
Происшествия

В Ялте пьяные напали на полицейских за призыв сидеть дома

В Ялте решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четырех местных жителей, которые вступили в перепалку с полицейскими за призыв оставаться дома и нанесли телесные повреждения одному из них.
Российская газета 04:17
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:21
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Свойкировский.рф 07:38
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
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