Экономика
Суть событийГосдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что этот налог не затронет зарплатные счета россиян.
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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфаксвчера в 14:17
Законопроект о налогообложении процентов по вкладам выше 1 млн рублей внесен в Госдуму
Коммерсантъвчера в 17:50
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В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
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Общество
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
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Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
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