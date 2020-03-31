Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента.
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Кому в России придётся заплатить новый налог: Экономист Бунич попытался разобраться в версиях Грефа и Пескова

Царьград14:18

«Чулок» не пострадает

Российская газета10:28

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новостивчера в 06:14

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

BFM.ruвчера в 18:57

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъвчера в 10:27

Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

ТАСС07:45

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБКвчера в 05:41
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Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Армия и оружие

ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов

Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 16:50
Транспорт

На Кубани введена пропускная система для транспорта

Напомним, по решению губернатора на Кубани введен карантин до 5 апреля.
Администрация Краснодарского края 14:11
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия 18:16
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил

Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
REGNUM 11:42
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Ридус 16:10
Политика

Кремль заявил об отсутствии переговоров по нефти с Саудовской Аравией

РБК 06:10
Гаджеты

Sony представила новые 8К-телевизоры

Megaobzor.com 06:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва вчера в 03:51
Общество

Мосгордума утвердила штраф за нарушение режима самоизоляции

Московская городская дума утвердила закон, которым вводятся административные штрафы в размере 4 тыс. рублей за нарушение гражданами режима самоизоляции.
Известия 11:55
Финансы

«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
РИА Новости 18:08
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН 10:39
Энергетика

WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
РБК 17:05
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Общество

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости 16:00
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Кино

Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий

Дни24 11:50
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
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