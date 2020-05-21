Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты

Комсомольская правдавчера в 14:12

«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ruвчера в 09:53

ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19

Москва 24вчера в 05:54

Госдума приняла закон о поддержке благотворительности

Lenta.ruвчера в 07:12

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 05:39

Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

News.ruвчера в 05:36

В Госдуме намерены продолжить работу над мерами поддержки граждан и бизнеса

REGNUMвчера в 03:48
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Политика

Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
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Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Шоу-бизнес

Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини

Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости вчера в 05:08
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
47
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 47 413 человек.
РБК 03:20
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Общество

В Югре прибывших из трёх регионов России сразу отправят на карантин

Ханты-Мансийск, 23 мая 2020, 02:27 — REGNUM В Югре с 25 мая ужесточены правила въезда для граждан из Башкирии, Дагестана и Якутии.
REGNUM вчера в 19:27
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Шоу-бизнес

«Куколка с большими глазами»: Костенко похвасталась кокетливыми кудряшками маленькой дочери

Девочка появилась перед объективом фотокамеры с распущенными волосами, продемонстрировав всем озорные кудряшки, а также похвасталась розовым платьицем и ободком в тон.
Телепрограмма вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru 21 мая в 11:54
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Автоспорт

Марк Уэббер: Между Хэмилтоном и Феттелем не возникнет проблем

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер не видит повода для беспокойства в партнерстве двух многократных чемпионов мира Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2021-м.
Autosport.com.ru вчера в 16:10
Экономика

Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году

Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
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Общество

Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама

Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
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Политика

Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ

Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Гаджеты

MSI представила линейку материнских плат чипсета AM4 B550

Компания MSI представила модельный ряд материнских плат нового чипсета AMD B550.
Megaobzor.com 02:30
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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
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Общество

В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:48
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Гаджеты

Vivo X50 с уникальной камерой показали на рендерах и видео

Компания Vivo готовится представить свою новую серию смартфонов Vivo X50, в которую войдут три модели: Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Lite.
MobiDevices вчера в 12:37
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru вчера в 09:47
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Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
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Общество

Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News вчера в 09:17
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
15
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Общество

Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса

Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
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Шоу-бизнес

«Вероятность выжить 5%»: Бабкина рассказала о страшном вердикте врачей

News.ru 01:40
Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
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Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости 03:27
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