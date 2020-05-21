Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты
Комсомольская правдавчера в 14:12
ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19
Москва 24вчера в 05:54
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Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
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Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости вчера в 05:08
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек
Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 47 413 человек.
РБК 03:20
Общество
В Югре прибывших из трёх регионов России сразу отправят на карантин
Ханты-Мансийск, 23 мая 2020, 02:27 — REGNUM В Югре с 25 мая ужесточены правила въезда для граждан из Башкирии, Дагестана и Якутии.
REGNUM вчера в 19:27
Шоу-бизнес
«Куколка с большими глазами»: Костенко похвасталась кокетливыми кудряшками маленькой дочери
Девочка появилась перед объективом фотокамеры с распущенными волосами, продемонстрировав всем озорные кудряшки, а также похвасталась розовым платьицем и ободком в тон.
Телепрограмма вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru 21 мая в 11:54
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Автоспорт
Марк Уэббер: Между Хэмилтоном и Феттелем не возникнет проблем
Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер не видит повода для беспокойства в партнерстве двух многократных чемпионов мира Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2021-м.
Autosport.com.ru вчера в 16:10
Экономика
Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году
Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
Политика
Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Гаджеты
MSI представила линейку материнских плат чипсета AM4 B550
Компания MSI представила модельный ряд материнских плат нового чипсета AMD B550.
Megaobzor.com 02:30
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:48
Гаджеты
Vivo X50 с уникальной камерой показали на рендерах и видео
Компания Vivo готовится представить свою новую серию смартфонов Vivo X50, в которую войдут три модели: Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Lite.
MobiDevices вчера в 12:37
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News вчера в 09:17
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39