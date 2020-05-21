Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты
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