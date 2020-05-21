Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
В Москве начнут наращивать объемы оказания плановой медпомощи
Столичное здравоохранение в последние полтора месяца сосредоточилось на борьбе с коронавирусом, но пришло время наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи москвичам, сообщил мэр города Сергей Собянин в пятницу.
ТАСС 11:38
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Гаджеты
Vivo X50 Pro получит крутую камеру
Хочется узнать, какие у него будут преимущества помимо крутой камеры.
Megaobzor.com вчера в 12:05
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Происшествия
Двое полицейских задержаны в Подмосковье с крупной партией наркотиков
На территории Московской области задержали двух правоохранителей за перевозку большой партии наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza.
Live24 13:49
Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Происшествия
Мэр Карачи назвал предварительную причину авиакатастрофы в Пакистане
Власти Пакистана сообщили о возможной причине крушения самолета в Карачи.
NewInform 08:48
Футбол
Моуринью объяснил, что сказал Гвардиоле во время полуфинала Лиги чемпионов в 2010 году
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о диалоге с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2009/2010.
Чемпионат 15:21
Здоровье
На рязанцах испытают новый препарат против коронавируса
Разработчики уверяют, что с помощью этого лекарства организм может справиться с инфекцией всего за 4 дня ЗаболевшиеCOVID-19 рязанцы могут стать участниками финальных клинических исследований по применению нового препарата против коронавируса, который создали российские учёные.
Вечерняя Рязань 11:07
Здоровье
В Липецкой области умер врач после заражения коронавирусом
В Липецкой области умер врач с подтверждённым COVID-19. По данным оперативного штаба, скончался участковый терапевт Грязинской ЦРБ.
Kursk.com 07:26
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News 10:27
Общество
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Российская газета вчера в 06:53
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Общество
Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты 12:25