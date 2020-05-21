Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Политика Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. 1K

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,1K

Общество Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье Электронные пропуска в Московской области отменяются с 23 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте". 472

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 55

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 27

Политика Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС. 29

Общество Путин заявил о переносе ЕГЭ на 29 июня Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по образованию заявил, что сдача Единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня. 2K

Финансы Доллар опустился ниже 71 рубля впервые с начала марта Последний раз ниже отметки 71 рубль курс американской валюты опускался в начале марта. Укрепление рубля связано с ростом цен на нефть. 165

Энергетика Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». 60

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 123

Общество Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.

Экономика Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом» В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».

Общество За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете. 2,7K

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства. 2

Общество Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева. 315

Общество Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". 340

Экономика Глава Минэкономразвития назвал сроки восстановления экономики России Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что ожидать восстановления экономики страны можно не раньше чем через два года. 53

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 302

Космос На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.

Происшествия Троих граждан КНДР обвиняют в нападении на российских пограничников Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан КНДР, которых обвиняют в нападении на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Общество Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора. 4