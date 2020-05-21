Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
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Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье
Электронные пропуска в Московской области отменяются с 23 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
РИА Новости 11:50
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Здоровье
В Кировской области за сутки выявили 70 новых случаев коронавируса
В Кировской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный минздрав.
Первоисточник вчера в 04:00
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Общество
Путин заявил о переносе ЕГЭ на 29 июня
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по образованию заявил, что сдача Единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня.
Газета.Ru вчера в 09:12
Финансы
Доллар опустился ниже 71 рубля впервые с начала марта
Последний раз ниже отметки 71 рубль курс американской валюты опускался в начале марта. Укрепление рубля связано с ростом цен на нефть.
DP.RU вчера в 06:08
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Кино
Создатели фильма «Лед» ответили на критику Татьяны Тарасовой
Недавнее высказывание Татьяны Тарасовой о лидере российского проката — фильме «Лед» вызвало немало обсуждений.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о 90 погибших при крушении самолета
Власти Пакистана в пятницу, 22 мая, сообщили о том, что 90 человек погибли при крушении самолета под Карачи.
Известия 11:55
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Общество
В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19
В Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы.
Lenta.ru 12:00
Экономика
Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»
В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
Lenta.ru 12:10
Общество
За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор
Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете.
Газета.Ru 07:34
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах
К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева.
Ридус 08:10
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Экономика
Глава Минэкономразвития назвал сроки восстановления экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что ожидать восстановления экономики страны можно не раньше чем через два года.
Вечерняя Москва вчера в 16:45
Культура
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Режиссер Никита Михалков обвинил телеведущего Владимира Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки, которую обещал ему нигде не публиковать.
Lenta.ru 11:06
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Космос
На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи
Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
РИА Новости 11:14
Происшествия
Троих граждан КНДР обвиняют в нападении на российских пограничников
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан КНДР, которых обвиняют в нападении на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Pravda.Ru 11:53
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Музыка
Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube
На официальном сайте конкурса "Евровидение-2020" сообщается о том, что российская музыкальная группа Little Big установила новый рекорд.
Pravda.Ru 10:59
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Общество
В центре Иванова построят Дворец водных видов спорта
В Иванове началась подготовка к строительству Дворца водных видов спорта, который расположится в центре города, на набережной реки Уводь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.
РИА Новости 11:45