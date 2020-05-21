Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего
Уралинформбюро 10:13
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 10:33
Армия и оружие
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России.
РБК 04:33
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Политика
Госдеп США озвучил условие для снятия санкций с «дочки» Роснефти
Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».
Вечерняя Москва 10:12
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Политика
Медведчук призвал покончить с влиянием США на политику Украины
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику.
News.ru 06:15
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Российская газета 05:14
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50