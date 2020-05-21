Экономика

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Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты

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