Экономика
КомпанияГосдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса
Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
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Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты
Комсомольская правдавчера в 14:12
ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19
Москва 24вчера в 05:54
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Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
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Life.ru 01:49
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Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
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Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
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В сводке оперативного штаба Новосибирской области от 23 мая в 11:00 появилось 83 новых пациента с коронавирусом.
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Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
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От ишемии защищает оливковое масло
Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
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Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости вчера в 04:55
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Как теперь стало известно, недавно компания Huawei подала заявку на регистрацию торговой марки Mate Watch.
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Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 53 зараженных коронавирусом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.
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"Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта.
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Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
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