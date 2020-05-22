Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19

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Комсомольская правдавчера в 14:12

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

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Госдума зафиксировала страховые взносы для бизнеса и НКО

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Экономика

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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

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В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

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Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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