Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19
Москва 24вчера в 05:54
Закон о налоговой поддержке некоммерческих организаций во время коронавируса: Какие меры приняты
Комсомольская правдавчера в 14:12
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