Экономика
REGNUMГосдума фиксирует страховые взносы для бизнеса
Москва, 21 мая 2020, 13:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей и о налогах на малый и средний бизнес на фоне спада в экономике из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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