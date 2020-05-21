Экономика

REGNUMREGNUMГосдума фиксирует страховые взносы для бизнеса

Москва, 21 мая 2020, 13:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей и о налогах на малый и средний бизнес на фоне спада в экономике из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений
 во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.
Известия20 мая в 17:01

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«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ru22 мая в 09:53

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости22 мая в 05:39

Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет

Известия20 мая в 17:01

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Российская газета21 мая в 11:22

Налоговая часть третьего пакета помощи внесена в Госдуму

Коммерсантъ20 мая в 18:10

Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы

Парламентская газета20 мая в 17:27

Госдума зафиксировала страховые взносы для бизнеса и НКО

REGNUM22 мая в 05:35
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
РИА Новости 12:46
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РБК вчера в 08:55
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Происшествия

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РБК 12:25
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Общество

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Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
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Футбол

БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»

Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Происшествия

В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Российская газета 12:10
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

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ТАСС 10:32
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Политика

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

США перенесут саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавируса, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Экономика

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В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке

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Армия и оружие

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Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
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Общество

В Сургуте последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая онлайн

В Сургуте последний звонок прозвенит онлайн 25 мая.
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Общество

Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

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Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

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Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
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