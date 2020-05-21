с чего всё началось

Москва, 21 мая 2020, 13:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей и о налогах на малый и средний бизнес на фоне спада в экономике из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Происшествия Захватчика отделения банка в Москве задержали Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК. 1,9K

Фигурное катание Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.

Футбол БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо» Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.

Политика США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса США перенесут саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавируса, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. 2

Происшествия В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорождённого мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК. 10

Биатлон Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.

Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 24

Политика Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. 50

Здоровье Ученые объяснили разную смертность от коронавируса в мире Страны публикуют совершенно разную статистику по коронавирусу, в том числе и отличные друг от друга данные о соотношении смертности к заболеваемости.

Авто В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год. 1