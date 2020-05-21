с чего всё началось

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 10

Общество Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. 760

Политика Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету» Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП". 691

Общество Жена Погребняка рассказала, как ее муж заразился коронавирусом Жена футболиста "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, что вместе с детьми сделала тест на коронавирус после выявления заболевания у мужа.

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 630

Здоровье На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона. 12

Авто В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.

Общество В Ростовской области откроют непродовольственные магазины Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров. 11

Энергетика Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». 62

Общество Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в последнюю очередь Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь.

Происшествия Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.

Здоровье Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил размещение пациентов в коридоре больницы в Екатеринбурге проблемами с маршрутизацией, когда одни больные поступили, а другие еще не успели выписаться.

Футбол Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом» Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе. 2

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 2,6K

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,3K

Общество Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня Отели в Республике Кипр откроются 1 июня, а с 9 июня остров начнет возобновлять авиасообщение с другими странами.