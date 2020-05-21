Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Общество
Губернатор Московской области заявил об отмене пропускного режима
Обновлено в 20:44 С 23 мая в Московской области будут отменены электронные пропуска.
BFM.ru 12:18
Происшествия
В Астраханской области от коронавируса скончались ещё 2 человека
По информации ведомства 21-го и 22-го мая от COVID-19 умерло 71-летний и 94-летний пациенты.
ГТРК Лотос 13:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Политика
Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»
Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".
Вести.Ru 05:58
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.
Piter.tv 10:07
Общество
Жена Погребняка рассказала, как ее муж заразился коронавирусом
Жена футболиста "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, что вместе с детьми сделала тест на коронавирус после выявления заболевания у мужа.
РИА Новости 07:51
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
Общество
В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
Здоровье
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Общество
Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор
Аргументы и Факты 05:15
Общество
Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в последнюю очередь
Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь.
Вечерняя Москва 13:24
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил размещение пациентов в коридоре больницы в Екатеринбурге проблемами с маршрутизацией, когда одни больные поступили, а другие еще не успели выписаться.
РИА Новости 09:49
Политика
Россия не выйдет из договора об открытом небе вслед за США
Россия не будет вслед за США выходить из договора об открытом небе, заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ведомости 13:11
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
Общество
Губернатор потребовал не допустить гуляющих по улицам толп выпускников
В этом году праздник будет проведен 29 мая в дистанционном-формате.
Четвертая Власть 11:21
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань 08:59
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня
Отели в Республике Кипр откроются 1 июня, а с 9 июня остров начнет возобновлять авиасообщение с другими странами.
ТАСС 12:55
Происшествия
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36