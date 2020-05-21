Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество
Анастасия Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток
Ношение масок и перчаток позволит поскорее вернуться к нормальному образу жизни.
Вечерняя Москва 14:48
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ
Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника».
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах
Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Экономика
Банки одобрили кредиты системообразующим компаниям на 33 млрд рублей
Дмитрий Коротаев / Известия Российские банки одобрили кредиты системообразующим компаниями на 33 млрд рублей.
РЕН ТВ 14:36
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
РИА Новости 11:38
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом
По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Civilization VI
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая, 18:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 11:58
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Общество
Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
РБК вчера в 13:37
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Культура
Джоан Роулинг показала место рождения «Гарри Поттера»
Британская писательница Джоан Рулинг опровергла несколько мифов о появлении на свет первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере.
Культуромания 12:39
Футбол
Кан тащил Германию на ЧМ-2002. Но в финале случилась драма
Немногим позже Кан вновь огорчил этого нападающего, отбив мяч корпусом на угловой после удара из пределов вратарской.
Спорт-Экспресс 09:30