Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Общество Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве "МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова. 69

Общество Мировой автогигант оказался на грани исчезновения Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами. 4

Авто Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника». 17

Армия и оружие Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 431

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 639

Политика В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. 83

Игры Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,3K

Общество Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ "Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете. 1

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 896

Здоровье В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек. 26

Энергетика Украина резко снизила цены на газ для населения Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Культура Джоан Роулинг показала место рождения «Гарри Поттера» Британская писательница Джоан Рулинг опровергла несколько мифов о появлении на свет первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере. 3