Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Госдума узаконила пакет мер по налоговой поддержке граждан и бизнеса

ИА Красная Весна09:46

«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ru09:53

Поддержаны новые налоговые послабления в условиях коронавируса

Государственная Дума РФвчера в 06:46

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

РБКвчера в 10:36

Бизнес-пакет

Российская газетавчера в 11:22

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости05:39

Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Будущее России. Национальные проекты20 мая в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество

Анастасия Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток

Ношение масок и перчаток позволит поскорее вернуться к нормальному образу жизни.
Вечерняя Москва 14:48
6
Общество

Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
69
Общество

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

РИА Новости 02:10
3
Общество

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
4
Авто

Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ

Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника».
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
17
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
431
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
639
Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
9
Происшествия

Братья-убийцы Костевы все же будут казнены

Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
2
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,8K
Политика

В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
83
Игры

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,3K
Единоборства

Гэтжи назвал бой, в котором Хабиб Нурмагомедов выиграл несправедливо

Metaratings 12:11
Общество

Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
1
Экономика

Банки одобрили кредиты системообразующим компаниям на 33 млрд рублей

Дмитрий Коротаев / Известия Российские банки одобрили кредиты системообразующим компаниями на 33 млрд рублей.
РЕН ТВ 14:36
1
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

РИА Новости 11:38
28
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
896
Здоровье

В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом

По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
26
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Civilization VI

В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая, 18:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 11:58
22
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Общество

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 14:38
1
Общество

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
396
Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
971
Общество

Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
РБК вчера в 13:37
865
Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
4
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
472
Культура

Джоан Роулинг показала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Рулинг опровергла несколько мифов о появлении на свет первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере.
Культуромания 12:39
3
Футбол

Кан тащил Германию на ЧМ-2002. Но в финале случилась драма

Немногим позже Кан вновь огорчил этого нападающего, отбив мяч корпусом на угловой после удара из пределов вратарской.
Спорт-Экспресс 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное