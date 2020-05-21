с чего всё началось

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Экономика Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП. 9

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3K

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка. 24

Происшествия Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи. 183

Экономика Документы для кредитных каникул разрешили отправлять через Госуслуги Выписку со счета в Пенсионном фонде и справку по форме 2-НДФЛ для заявки на кредитные каникулы россияне смогут отправить через портал госуслуг. 4

Общество На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда». 9

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 83

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,1K

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 246

Армия и оружие ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой. 412

Наука Фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса выяснили, что физическая активность, а, тем более, регулярные физические упражнения помогают противостоять болезни Альцгеймера. 19

Здоровье Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.

Происшествия Стала известна причина массового убийства бойцов Нацгвардии Украины Ранее 22 мая сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого.

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 53

Футбол «Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Временно исполняющим обязанности главного тренера «Оренбурга» назначен Ильшат Айткулов, с 2004 года работающий в штабе команды.