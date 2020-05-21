Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
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Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Экономика
Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ
Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
Российская газета 04:22
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка.
Известия 04:55
Происшествия
Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
Экономика
Документы для кредитных каникул разрешили отправлять через Госуслуги
Выписку со счета в Пенсионном фонде и справку по форме 2-НДФЛ для заявки на кредитные каникулы россияне смогут отправить через портал госуслуг.
Известия вчера в 06:01
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Игры
В Сети появился новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games опубликовала новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition.
News.ru 20 мая в 05:36
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой.
Lenta.ru 07:00
Наука
Фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
Ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса выяснили, что физическая активность, а, тем более, регулярные физические упражнения помогают противостоять болезни Альцгеймера.
RuNews24.ru 03:01
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Здоровье
Европа изолирует Швецию из-за высокой смертности
Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
News.ru вчера в 17:00
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:21
Происшествия
Стала известна причина массового убийства бойцов Нацгвардии Украины
Ранее 22 мая сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого.
Lenta.ru 07:10
Общество
Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав
Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Армия и оружие
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском 05:36
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Футбол
«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Оренбурга» назначен Ильшат Айткулов, с 2004 года работающий в штабе команды.
РБК 06:51
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Российская газета 01:20