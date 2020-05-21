Экономика
РИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.Известия20 мая в 17:01
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Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам
ИА Красная Весна20 мая в 15:17
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Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост 09:46
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей 03:13
Происшествия
Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи
Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Футбол
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Экономика
Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов
Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
Lenta.ru 07:52
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Политика
Медведчук призвал избавиться от внешнего управления на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в пятницу, 22 мая, заявил, что Украине необходимо избавиться от внешнего управления со стороны США.
Известия 07:24
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Армия и оружие
В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:28
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
РИА Новости 09:23
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Общество
В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета
Результаты эксперимента по формированию коллективного иммунитета обнародовали в Швеции, 22 мая передает CNN.
ИА Красная Весна 06:55
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11