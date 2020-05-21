Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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с чего всё началось
Речь идет о внесении изменений
 во вторую часть Налогового кодекса РФ, которые предоставят ряд льгот малому и среднему бизнесу, оказывающему безвозмездную помощь в борьбе с COVID-19.
Известия20 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Опора России»: закон о поддержке НКО — новая веха в отношениях общества, бизнеса и власти

Газета.Ru09:53

Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет

Известия20 мая в 17:01

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

РБКвчера в 10:36

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Российская газетавчера в 11:22

Поддержаны новые налоговые послабления в условиях коронавируса

Государственная Дума РФвчера в 06:46

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

РИА Новости05:39

Новые меры налоговой поддержки граждан поддержал комитет Госдумы по налогам

ИА Красная Весна20 мая в 15:17
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Происшествия

В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец

Кавказ Пост 09:46
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

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Культура

Джоан Роулинг раскрыла тайну о рождении «Гарри Поттера»

Lenta.ru 09:34
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной

Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей 03:13
Происшествия

Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи

Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
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Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
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Футбол

В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости 10:20
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Политика

Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал

Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM вчера в 04:15
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ 05:27
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Экономика

Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов

Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
Lenta.ru 07:52
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Политика

Медведчук призвал избавиться от внешнего управления на Украине

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в пятницу, 22 мая, заявил, что Украине необходимо избавиться от внешнего управления со стороны США.
Известия 07:24
Политика

МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом

Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
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Армия и оружие

В небе Ливии появились российские истребители из Сирии

В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и зафиксирован один факт смерти пациента", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:28
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
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Шоу-бизнес

Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

Bimru.ru 02:15
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Здоровье

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
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Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

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iReactor 07:44
Общество

В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета

Результаты эксперимента по формированию коллективного иммунитета обнародовали в Швеции, 22 мая передает CNN.
ИА Красная Весна 06:55
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Общество

В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
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